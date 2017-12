Deel dit artikel:











Open brief aan minister: 'U kunt de held van het regenwoud worden' Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Stop met het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof, dat is het statement van 174 prominente wetenschappers. Op initiatief van Michiel Köhne, docent aan de Wageningen Universiteit, is er een open brief gestuurd naar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor de huidige fossiele brandstoffen en zouden een positieve vooruitgang moeten zijn. Zolang er dus maar geen voedselgewassen voor gebruikt worden, menen de wetenschappers. 'Drie keer zoveel uitstoot' 'Biodiesel uit voedsel stoot twee keer zoveel CO2 uit als fossiele diesel. Diesel uit palmolie zelfs drie keer zoveel, doordat de bodem waar ze op worden geteeld veel koolstof bevat', valt deze zaterdag te lezen in dagblad Trouw. Daarnaast is er voor de gewassen steeds meer landbouwgrond nodig. Tropische regenwouden en veengronden verdwijnen daardoor. Ook Milieudefensie schaart zich achter de wetenschappers. 'Biobrandstoffen uit voedsel, zoals palmolie of soja, zijn de doodsteek voor de laatste regenwouden. We hopen dat deze noodkreet de regering overtuigt met voedselbrandstoffen te stoppen. Zo kunnen Wiebes en Van Veldhoven de helden van het regenwoud worden', zegt een woordvoerder. Aankomende maandag komt het onderwerp aan bod in de Tweede Kamer. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl