Auto botst tegen boom; bestuurder zwaargewond

BRAKEL - Op de Van Heemstraweg (N322) bij Brakel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond.

Het eenzijdige ongeval werd rond 04.30 uur gemeld. De automobilist zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde in zeer dichte mist. Of de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld, is niet duidelijk. De Van Heemstraweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten.