Ravage na botsing tussen auto en busje

LOCHEM - Op de Goorseweg (N346) bij Lochem zijn zaterdagochtend een auto en een busje op elkaar gebost.

Het ongeluk gebeurde rond 6.00 uur in de dichte mist. Het busje klapte na de botsing tegen een boom. Zeker een inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

De weg was enige tijd afgesloten vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk.