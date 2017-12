NEC-aanvaller Larsson weet dat er interesse is

'We hebben goed werk verricht. Mijn goal was een goede start van de wedstrijd, ik was ook blij om te scoren nadat ik eindelijk weer eens mocht spelen na een lange tijd.' Na zijn goal rende de aanvaller ook meteen naar de camera. Daar maakte hij een beweging met zijn vingers.

'Dat was een letter 'A' voor Arnout Groeneveld. Hij is mijn maatje en het is de bedoeling om hem te helpen in deze moeilijke tijd, tijdens zijn blessure. Hij hielp mij ook altijd als ik op de bank zat, dus nu ben ik er voor hem.'

Interesse vanuit Zweden

De goal van Larsson zal ongetwijfeld helpen in de interesse die er voor de aanvaller is. Vanuit Zweden willen meerdere clubs hem inlijven. 'Ik weet dat er interesse is, maar ik wil daar niet veel over zeggen. We zien wel wat er gaat gebeuren, als je nog meer vragen hebt moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn', zo besluit Larsson.

WK-loting

Tot slot ging de Zweedse aanvaller ook nog even in op de WK-loting van zijn land. Zweden lootte vrijdag Zuid-Korea, Duitsland en Mexico. 'Een moeilijke loting, maar we kunnen doorgaan.' En dat is natuurlijk ook mogelijk, want Zweden schakelde in de weg naar het WK onder meer Nederland en Italië uit. 'Alles is mogelijk, we gaan hopen op het beste tijdens het WK. Ik ga natuurlijk supporten.'