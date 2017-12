Kadioglu: 'Makkelijk? Dat mag je eigenlijk niet zeggen'

6-0, het klinkt als een makkelijke overwinning. 'Dat mag je eigenlijk niet zeggen hè, maar we hebben een goede pot gespeeld en weinig weggegeven. Er zat veel strijd in. De laatste weken was het voetballend niet zo best, het is mooi dat we vandaag goed voetbal speelden. Dit is een revanche voor maandag.' Maandag verloor NEC namelijk bij Telstar.

Het grote talent van NEC speelde zelf ook een goede wedstrijd. Met mooie acties was hij continue dreigend bij de Nijmegenaren. 'Ik doe mijn best, je wil belangrijk zijn voor het team. Het ging ook bij mij weer beter dan in de vorige wedstrijden. Ik had even een mindere periode, maar die kan ik nu afsluiten.'