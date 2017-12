Rannick Schoop debuteert in profvoetbal met sterke invalbeurt

De 21-jarige verdediger komt over van sc Heerenveen en kreeg onlangs een contract bij De Graafschap na een lange proefperiode. De afgelopen weken zat hij al op de bank. Nu mocht hij na rust een half uur invallen tegen Jong AZ. 'Er waren schorsingen en blessures, dus ik wist dat er een kans was dat ik zou gaan spelen. Dat is ook gebeurd', aldus Schoop.

Kijk hier naar het gesprek met Rannick Schoop: (de tekst loopt door onder de video)

Hij viel in voor Elvio van Overbeek. Schoop deed het goed. 'Ik had bijna twee assists op mijn naam, maar de bal ging er helaas niet in. Ik denk een mooie invalbeurt waarin ik goede acties had. We controleerden deze wedstrijd, dus ik vind dat wij verdiend winnen. Alleen was het voetbal niet goed. We waren slordig in de passing', keek het talent terug.

Schoop hoopt de komende weken op meer speeltijd. 'Ik werk nu toe naar een basisplaats, maar denk niet dat de trainer zo snel veel zal veranderen. In het begin was het even aanhaken voor mij. Nu kan ik volledig mee. Ik moet fysiek helemaal fit worden. Wat voor type speler ik ben? Een rechtsback, maar wel met aanvallende kwaliteiten. Snelheid is een belangrijk wapen van mij.'