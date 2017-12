Henk de Jong ziet De Graafschap 'mooie decemberpunten' pakken in zware wedstrijd

DOETINCHEM - De Graafschap won in een matige wedstrijd met 1-0 van Jong AZ. 'Op karakter, want sommige jongens gingen op hun knieën van het veld af.'

Dankzij een ketser van keeper Olij pakte De Graafschap de volle buit tegen de talenten van AZ. 'Zij hebben het heel aardig gedaan. Keihard gewerkt ook, maar dat gold ook voor mijn ploeg. Ze hebben echt karakter getoond en dat is mooi. De jongens waren echt moe.'

De Graafschap blijft bovenin meedraaien. De Jong noemde de benauwde zege erg belangrijk. 'Dit zijn decemberpuntjes die we pakken en die zijn in deze fase van het seizoen gewoon heel welkom. Het is koud, de velden zijn niet meer zo goed, het was zelfs mistig want op het laatst zag ik niets meer. We hebben nu 28 punten en gaan mooi zo door.'

