Intensieve samenwerking Radboudumc met ziekenhuizen Maastricht en Eindhoven Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen gaat intensief samenwerken met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Maastricht UMC+ op het gebied van gynaecologische oncologie. De samenwerking is vrijdag bekrachtigd op een mini-symposium in Maastricht.

Concentratie van zorg zou moeten leiden tot hogere kwaliteit. Dat bevestigen ook onderzoeken van KWF Kankerbestrijding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Radboudumc had al een samenwerking met het Maastricht UMC+ op het gebied van gynaecologische oncologie. Dit is verder geïntensiveerd en met het ziekenhuis in Eindhoven erbij is er één netwerk voor Zuidoost-Nederland ontstaan. Beter onderzoek Naast een hogere kwaliteit van zorg moet de samenwerking ook meer mogelijkheden bieden voor wetenschappelijk onderzoek. Door het samenvoegen van onderzoeken en grotere patiëntenaantallen voor onderzoek kunnen er sneller resultaten worden geboekt. Ook wordt het onderzoek voor zeldzame aandoeningen gemakkelijker, omdat de volume-eisen van de overheid en verzekeraars gemakkelijker worden gehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl