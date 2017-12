Hond aan boom vastgebonden

EIBERGEN - De Doetinchemse dierenambulance deed vrijdagmorgen een trieste vondst. Vastgebonden aan een boom in Eibergen vonden de medewerkers een hond, moederziel alleen en zonder eten of drinken.

De hond is waarschijnlijk in de kou achtergelaten door het baasje. 'Het arme dier zal het koud gehad hebben, want hij heeft een kuil gegraven om warm te blijven', aldus de dierenambulance.

De medewerkers hebben ook melding gedaan bij de Dierenpolitie. Omdat het achterlaten van een huisdier strafbaar is, gaat de politie kijken of ze het baasje kan achterhalen. Inmiddels is de hond in ieder geval in een veilige en warme mand beland bij de dierenambulance.