Gelderse Bokaal voor oprichter jeugddweilorkest

EDE - Jules Verschure, oprichter van dweilorkest Kleintje Spul(t) in Zutphen, heeft de Gelderse Bokaal ontvangen.

Hij kreeg de bokaal en een cheque van 5000 euro vrijdag in het Akoesticum in Ede. Jan Willem Wiggers, plaatsvervanger van commissaris van de Koning Clemens Cornielje, reikte de onderscheiding uit.

De Gelderse Bokaal wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De andere genomineerden waren dit jaar Joop van Hierden van Harmonie Orkest Brummen en Karin Rheiter van Harmonie Tarcisius in Nijmegen.

Verschure is medeoprichter van dweilorkest 't Spul(t) in Zutphen, waar hij sinds 1997 diverse functies heeft bekleed. Hij begon in 2012 het jeugddweilorkest Kleintje Spul(t), waarvan inmiddels zestien kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar lid zijn. Verschure is daar ook muzikaal leider.

Laagdrempelig en origineel

'De laagdrempelige en originele manier waarop Jules omgaat met kinderen die muziek willen maken, spreekt de jury aan, net als de onconventionele manier van optreden waarbij uit het hoofd wordt gespeeld, waardoor kinderen zelfvertrouwen krijgen', staat in het juryrapport.

'Ook heeft de jury grote bewondering voor de grote persoonlijke inzet en bevlogenheid van Jules en zijn inspirerende manier van werken. Een jeugddweilorkest dat op bovenstaande manier wordt vormgegeven is uniek voor Nederland', vindt de jury.