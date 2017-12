Golfster Anne van Dam zakt verder weg

DAYTONA BEACH - Golfster Anne van Dam heeft zich bij het kwalificatietoernooi voor de Amerikaanse vrouwentour LPGA in Florida niet kunnen herstellen van haar dramatische tweede ronde op donderdag (81 slagen)

De Arnhemse prof bleef een dag later in Daytona Beach opnieuw boven het baangemiddelde: 75 (+3). Daarmee zakte ze in het voorlopige klassement buiten de top 100.

Van Dam, die woensdag nog rond ging in 68 slagen, zag daardoor haar kansen op een speelkaart voor de sterkste mondiale golfcompetitie verder afnemen. Ze moet zaterdag na de vierde ronde bij de beste 70 speelsters staan om de cut te halen. De eerste 20 na vijf ronden verdienen een volledig ticket voor de LPGA Tour.

De nummers 21 tot en met 45 in het eindklassement zullen gedeeltelijke speelrechten op de LPGA Tour bemachtigen.