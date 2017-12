'De meeste chauffeurs in het speciaal vervoer zijn erg betrokken'

‘Ik geef het speciaal vervoer in Gelderland een 9’, schrijft een chauffeur die rijdt voor Versis (onder meer actief in Culemborg, Geldermalsen en Tiel). ‘We zijn nooit te laat, we halen de klanten eerder tien minuten éérder op. Onze klanten zijn zeer tevreden.'

'We begeleiden de mensen van deur tot deur, we nemen de tijd. Laatst was er een klant die nog medicijnen moest hebben van de apotheek. Toen zijn we daar onderweg even gestopt.'

Onvoldoende voor speciaal vervoer voor kwetsbare mensen. Deze Gelderse chauffeur, die al 15 jaar in het vak zit, heeft andere ervaringen: ‘Dagelijks zie ik dingen die niet goed gaan’, schrijft hij. Het speciaal vervoer in Gelderland geeft hij een 5. ‘Om een voorbeeld te geven: enkele weken geleden stond voor mij een chauffeur die reed voor Avan. Toen zijn passagier na een paar minuten wachten op nog geen tien meter afstand stond, reed hij zomaar weg ...'

Meestal gaat het niet mis bij de chauffeur, maar bij de planning of het taxibedrijf. Gelderse chauffeur.

'Ook worden chauffeurs zonder een praktijkopleiding op een rolstoelbus gezet en dan moeten ze het maar uitzoeken. Meestal gaat het trouwens niet mis bij de chauffeur, maar bij de planning of het taxibedrijf.’

Bernd Verbeek, mede-eigenaar van taxibedrijf Citax in Tiel, vertelt over zijn ervaringen met speciaal vervoer:

‘Jammer dat je altijd de negatieve dingen hoort’

Een chauffeur die rijdt voor Valleihopper (onder meer Barneveld, Ede en Nijkerk) is juist veel positiever: ‘Ik doe leerlingenvervoer en dat verloopt prima. Ik geef het speciaal vervoer in Gelderland een 10. Het is jammer dat je altijd over de negatieve dingen hoort. Er gaan na een nieuwe aanbesteding altijd dingen mis en dat is logisch.’

‘Wat mij betreft verdient het speciaal vervoer in Gelderland een 8’, schrijft een chauffeur die rijdt voor Avan (regio Arnhem-Nijmegen). ‘Mijn collega’s en ik verzorgen leerlingenvervoer. De meeste chauffeurs zijn erg betrokken bij de kinderen, op een enkeling na die alleen voor het geld gaat.’

'Ingeruild voor iemand via het UWV'

Niet dat het een vetpot is: ‘Ik werk via een payrollbedrijf met een nulurencontract. In de schoolvakanties is er geen werk, dus geen loon. Vaste contracten komen in de taxiwereld steeds minder voor. Ook heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt die de cao niet naleefden. Dat er bijvoorbeeld uren worden afgetrokken als je staat te wachten. Soms worden ervaren taxichauffeurs ingeruild voor mensen via het UWV. Die zijn goedkoper, maar missen ervaring met de doelgroep.’

Veel gebruikers en mensen in hun directe omgeving geven het speciaal vervoer een onvoldoende. 'Scholen zouden beter met de chauffeurs moeten communiceren', vervolgt deze chauffeur. 'Zo willen we graag weten waar de kinderen mee bezig zijn op school. Dan kun je daar niet op inspelen in de taxi. Over de regiecentrales ben ik ook niet zo tevreden. Die kennen de kinderen en hun situatie niet. Zo komt het geregeld voor dat je een kind naar huis brengt, maar dat er niemand thuis is.'

'Ook vind ik dat de gemeenten eerder de gegevens over de leerlingen moeten aanleveren, zodat niet pas in de laatste dagen voor de start de planning bekend wordt.’

