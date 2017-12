Deel dit artikel:











Eigenaar gesloten horecazaak: ik wist niet dat ik geen nepwapen mocht hebben Foto: Google Street View

DOETINCHEM - Baron of the Town had vrijdag om 12.00 uur keurig netjes de deuren gesloten zoals opgelegd door de gemeente Doetinchem. De gemeente bevestigt dit. 'Ik wist het niet, maar als ik wettelijk gezien geen nepwapen in mijn zaak mag hebben, dan accepteer ik de sluiting', zegt eigenaar Yildez van de horecazaak.

De horecagelegenheid aan de Dr. Huber Noodtstraat moet zes weken dicht omdat er eerder bij een doorzoeking van de politie een wapen werd aangetroffen. Het zou gaan om een gasalarmpistool. Er werden ook patronen en een patroonhouder gevonden. Wapen voor paar tientjes te koop De eigenaar noemt het een nepwapen: 'Je kunt zo'n ding overal voor een paar tientjes kopen. Het stelt helemaal niets voor. Ik vind het dan ook wel een harde aanpak, zo'n lange sluiting. Dat betekent ook zes weken geen inkomen, want het is het enige inkomen dat ik heb. Maar goed, het is niet anders. Ik ga het verder ook niet aanvechten als het de wet is.' Wapen zichtbaar dragen Yildez zegt geen idee te hebben hoe de politie er eerder toe kwam om zijn zaak überhaupt te doorzoeken. Volgens de gemeente heeft de politie bij nader onderzoek ook nog een verklaring van een getuige opgetekend die zegt dat de eigenaar van de zaak het wapen zichtbaar voor klanten droeg. Het droeg eraan bij dat de gemeente onverbiddelijk was in het opleggen van de maatregel.