Jongeren en asielzoekers onder één dak

NIJMEGEN - De bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Stieltjesstraat in Nijmegen krijgen de komende dagen nieuwe bovenburen.

Op de bovenste vier etages van het voormalige belastingkantoor brengt studentenhuisvester Socius Wonen 51 starters op de woningmarkt onder. Het woonproject heet STEK.

Voor de integratie van asielzoekers is contact met Nederlanders belangrijk, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Door samen in één gebouw te wonen, komen de asielzoekers makkelijker in contact met Nederlanders. De jongeren en asielzoekers kunnen samen activiteiten organiseren of elkaar helpen, hoopt het COA.

De 271 bewoners van het asielzoekerscentrum, onder wie 115 kinderen, en de bewoners van Socius Wonen hebben ieder hun eigen ingang. Het azc is open tot september 2018.