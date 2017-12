Liveblog: De Graafschap ontsnapt, Jong AZ laat dot van kans liggen op 1-1

DOETINCHEM - Op de eigen Vijverberg in Doetinchem speelt De Graafschap op dit moment tegen Jong AZ. Het is 1-0. Hieronder een liveblog

TUSSENSTAND 1-0

extra tijd loopt. De Graafschap lijkt een benauwde 1-0 zege te boeken op Jong AZ.

89e: nu een grote kans nog voor De Graafschap om het duel in het slot te gooien. Goed werk weer van Schoop. Tutuarima krijgt de kans af te drukken, maar Olij redt.

87e: Kaandorp met een gevaarlijk schot, weer stijlvol gepakt door uitblinker Bednarek. Knap in de Doetinchemse mist.

86e: Tim Keurntjes mag nog vijf minuten invallen. Het is erg stil rond de Doetinchemmer. Serrarens naar de warme douches.

80e: fraaie actie Schoop die zijn tegenstander in de lure legt. Knappe voorzet ook, maar Van den Hurk schiet naast.

76e: Kevin van Diermen komt, Robert Klaasen gaat er af. Tweede wissel De Graafschap. Tutuarima nu terug op het middenveld, Lars Nieuwpoort linksback. Van Diermen centraal achterin.

74e: Enorme kans Jong AZ in de counter. Hoedemakers alleen voor Bednarek die de 1-1 voorkomt. Vervolgens een nieuwe poging maar Klaasen redt op de doellijn. De Graafschap ontsnapt.

72e: Er gebeurt weinig na rust. Een schot van 20 meter van Van Mieghem gaat ruim een meter naast.

61e: Het debuut van Rannick Schoop die onlangs een klein contract kreeg. Laatste club was Heerenveen. Op de foto in het midden. Hij is ingevallen voor Van Overbeek.

De Spinnenkop blijft maar zingen vanavond. Mooie sfeer op De Vijverberg.

57e: El Hasnaoui schiet naast na een voorzet van Garcia. De spelers die we kennen van AZ, Garcia, Opdam en vooral Bel Hassani kunnen de talenten niet bij de hand nemen.

53e: het wordt snel kouder en net als in Nijmegen bij NEC mistiger op De Vijverberg. Dat is hier goed te zien. De Graafschap controleert deze wedstrijd zonder goed te spelen. Wat telt zijn echter de punten!

2e helft begonnen zonder wijzigingen

De gebroken neus van Sjoerd Ars is vandaag opnieuw recht gezet. Hij is er vanavond natuurlijk wel gewoon, maar zit niet bij de groep. Volgende week waarschijnlijk ook weer terug net als Abena. Met een masker. (foto Will Kuijpers)

Myenty Abena (foto onder) geniet van een broodje bal in de rust. De geblesseerde verdediger kan er waarschijnlijk volgende week tegen Almere City weer bij zijn.

GOAL!!! 45e: een lucky maar wat geeft het! De Graafschap komt vlak voor rust op 1-0 door een goal van Van Mieghem. Een schot van Lars Nieuwpoort is Olij te machtig. Een ketser. In de rebound slaat Van Mieghem toe. 1-0

43e: geel voor Van Overbeek. Even daarvoor ook al voor Lars Nieuwpoort. Beide De Graafschap

37e: prachtig schot van Klaasen, maar vakkundig gepareerd door Olij. De Graafschap wel sterker.

33e: redelijke aanval via Van Overbeek die Tutuarima vindt bij de tweede paal. Bakker schiet daarna bijna in eigen doel.

31e: Serrarens vindt met een wippertje Van den Hurk die wordt afgevlagd. Hij stond echter geen buitenspel.

23e: Serrarens met een aardige loopactie. Zijn schot gaat naast.

22e: een vrije rommelig eerste kwart in Doetinchem. De Graafschap komt wel wat beter in de wedstrijd en krijgt iets meer grip.

Op deze foto is het lastig te zien, maar volgens velen was de bal in zijn geheel over de doellijn.

16e: een vrije trap van Van Mieghem wordt door Nick Olij niet klemvast gepakt. De bal rolt zelfs over de doellijn, zo lijkt het. De grensrechter ziet het anders. Het blijft 0-0.

3e: direct een kans in de omschakeling voor AZ. Hoedemakers schiet in het zijnet.

Henk de Jong kijkt nog eens naar boven richting de tribunes vlak voor de aftrap. Ook een vorm van bijgeloof?

20.00 uur: we zijn begonnen in Doetinchem. De Graafschap dus met drie andere spelers dan de afgelopen weken. Klaasen, Receveur en Van Overbeek

19.55 uur: concentratie in de tunnel vlak voor aanvang van de wedstrijd. De Graafschap (5e) tegen Jong AZ (15e) staat onder leiding van Freek van Herk.

19:50 uur: Ilias Bel Hassani is op een zijspoor beland bij het grote AZ. Hij moet zich terugknokken via de beloften. Vanavond is de technicus te bewonderen op de Vijverberg.

19.40 uur: Het beroemde broodje bal is er nog altijd in de perskamer van De Graafschap. Al jaren een begrip en in goede handen bij Cor en Annie!

19.30 uur: Bij Jong AZ drie spelers uit de eerste selectie. Levi Opdam, Ilias Bel Hassani en Levi Garcia.

19.25 uur: De Graafschap in de catacomben klaar voor de warming-up. De Achterhoekers staan nu 5e maar FC Den Bosch, FC Emmen en Jong PSV hijgen De Graafschap in de nek.

19.20 uur: Het is bijna pakjesavond en dus mogen Sinterklaas en zijn pieten niet ontbreken!

19.15uur: Jong AZ heeft al 9 keer verloren dit seizoen. De Graafschap ging onderuit tegen MVV en NEC. Beide in thuiswedstrijden.

19:10 uur: Alles wordt in gereedheid gebracht een klein uurtje voor aanvang.

19.00 uur: Roel Buns is er ook weer klaar voor. Altijd van de partij.

18.55 uur: Henk de Jong praat bij met Martin Haar de coach van Jong AZ. Links Denny Landzaat, zijn assistent.

18.50 uur: Bij De Graafschap ontbreken Driver en Diemers door schorsingen. Abena, El Jebli en Ars zitten niet bij de selectie vanwege blessures.

Hieronder de opstellingen: Bij de Superboeren liefst vijf spelers op de bank die uit de eigen opleiding komen. Veel jonkies ook zoals Jurre Vreman en Andreas Dusink.