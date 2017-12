Kerstcircus: kinderen genieten en ouders genieten van hun genietende kinderen

In het circus vertonen de tweede en de derde generatie van de familie Freiwald hun kunsten. Moeder Natascha is spreekstalmeester en dochter Sharon haalt hoog in de lucht halsbrekende toeren uit. 'De eerste keer is dat best zwaar', zegt het jonge meisje, 'maar daarna wordt het steeds makkelijker.'

(de tekst gaat verder onder de video)

Het plezier staat bij de jongste Freiwald voorop. 'Het leukste is voor mij als het publiek zo in spanning zit', zei ze vrijdag in De Week van Gelderland.

Haar moeder introduceert alle mensen die optreden in het circus. 'Als er een volle tent is met families met kinderen begint het bij mij te kriebelen', legt Natascha Freiwald uit. 'Je ziet de kinderen genieten en de ouders die weer van hun genietende kinderen genieten.'

'Wilde dieren horen bij het circus'

Ze bevestigt dat het circus de laatste jaren wat minder in trek is. Dat komt volgens Natascha Freiwald doordat wilde dieren zoals tijgers, leeuwen en olifanten in het circus tegenwoordig verboden zijn. 'Dat heeft ons bezoekers gekost. Het wilde dier hoort in het circus, vinden wij.'

Dat wil niet zeggen dat er in het kerstcircus van Freiwald in Nijmegen helemaal geen dieren hun opwachting maken. Moeder Freiwald: 'We hebben kamelen, lama's, paarden, zwijnen en pony's.'

Lasershow voor de jeugd

Maar Circus Freiwald doet meer om vooral jongeren naar het circus te lokken. Natascha Freiwald: 'We hebben tegenwoordig een fraaie lasershow. Dat spreekt de jongeren heel erg aan.'

Wat vindt de spreekstalmeester zelf zo bijzonder aan het kerstcircus in het Nijmeegse Goffertpark? De derde generatie van de familie doet voor het eerst mee.'

Kerstcircus Freiwald staat van 23 december tot en met 7 januari in het Goffertpark in Nijmegen.