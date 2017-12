NEC haalt met 6-0 uit thuis tegen Dordrecht

NIJMEGEN - Na de zeperd tegen Telstar maandag heeft NEC zich flink gerevancheerd. In De Goffert werd FC Dordrecht met 6-0 ingemaakt.

90': Op deze klinkende overwinning wordt gedronken in De Goffert.

87': En daar is nummer zes, via invaller Achahbar na een flater van doelman Fij

83': Wojciech Golla krijgt een beetje onnodig een gele kaart.

82': De hoogste zege van dit seizoen was 4-1, dat record wordt nu in ieder geval aangescherpt.

80': Steeven Langil mag gaan rusten na zijn drie doelpunten, Jari Schuurman krijgt nog wat speeltijd.

79': Mooie aanval van NEC, maar Larsson kan net niet afronden.

76': Kevin Jansen mag nog een kwartier meedoen in plaats van Gregor Breinburg.

71': In de mist veelal onzichtbaar, maar tot dusverre ook onpasseerbaar: Joris Delle, de doelman van NEC.

69': Sven Braken wordt vervangen door Anass Achahbar.

67': NEC krijgt een strafschop, maar niet te zien waarom precies. Langil schiet de bal vanaf de stip in de kruising, zijn derde van de avond: 5-0

64': Ferdi Kadioglu is niet af te stoppen, behalve door overtredingen.

61': Michael Heinloth rukt op en is dichtbij de 5-0.

56': Nauwelijks te zien in de mist, maar nummer vier ligt erin. Een vrije trap van Ferdi Kadioglu vliegt de kruising in.

50': De wintermode in Nijmegen.

48': Braken heeft een kans, maar het wordt niet zijn tiende doelpunt van dit seizoen.

46': "Al mot ik krupe" klinkt in De Goffert, dus dan begint de tweede helft.

45': Was NEC nou zo goed of Dordrecht zo slecht? De waarheid ligt ergens in het midden, maar de ruststand in De Goffert is in ieder geval 3-0

43': Mart Dijkstra, de aanvoerder van NEC.

39': Langil maakt zijn tweede, op aangeven van aanvoerder Mart Dijkstra: 3-0

35': Sven Braken wordt neergelegd en NEC krijgt een strafschop. Steeven Langil zorgt voor de 2-0.

33': Het dak van De Goffert lekt. De renovatie van het stadion mag snel beginnen.

32': Er is inmiddels gekozen voor een oranje bal.

30': Larsson en Braken op de grond, maar de bal niet in het doel.

25': NEC-doelman Joris Delle is inmiddels bijna niet meer te zien.

18': De goal van Larsson was zijn derde van dit seizoen.

15': Ik neem aan dat ze de oranje bal al aan het zoeken zijn, het zicht wordt steeds slechter.

12': Breinburg probeert het met een schot van afstand, maar zijn schot wordt gekraakt en gaat over de achterlijn. Het NEC dat domineert.

10': De fans zijn vooralsnog blij met de 1-0 voorsprong.

4': Weer een grote kans voor NEC. Een hoekschop wordt bijna binnen gekopt door Frank Sturing, maar keeper Fij redt de bal.

2': GOAL! Het is razendsnel raak. Sven Braken geeft voor en Jordan Larsson maakt de 1-0 van dichtbij. Droomstart voor NEC.

1': We zijn begonnen.

20.00 Daar zijn de spelers van NEC en Dordrecht. We gaan bijna beginnen.

19.56 Maar vooralsnog hebben ze het vooral naar hun zin.

19.50 Vlak voor de wedstrijd zit dit vak al zo goed als vol.

19.45 Het is koud.

19.40 De NEC'ers zijn druk bezig met de warming-up.

19.33 NEC speelt hierna nog vier wedstrijden tot de winterstop. Drie voor de competitie en één voor de beker.

19.22 De spandoeken hangen al.

19.20 Jordan Larsson staat voor het eerst na elf wedstrijden weer eens in de basis, mede door de blessures van Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi.

19.17 Het veld ligt er ondanks het slechte weer en de vrouweninterland van dinsdag redelijk bij.

19.14 NEC is thuis nog ongeslagen dit seizoen. Slechts één keer werden punten verloren in De Goffert, thuis tegen Emmen (1-1).

19.09 De kleedkamer van NEC is nog hermetisch afgesloten.

19.04 De stadionspeaker/presentator persconferentie is vol vertrouwen.

19.00 Dit is dan de opstelling van vanavond tegen Dordrecht:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadoiglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.

18.57 De laatste confrontatie met Dordrecht is al jaren geleden en een wedstrijd die iedereen bij NEC liever wil vergeten. In de beker werd in 2010 met 4-3 verloren.

18.55 NEC mist zes spelers: Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi (foto).