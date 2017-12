Liveblog: Koploper NEC wil geen tweede zeperd op rij

NIJMEGEN - NEC verloor maandag tegen Telstar en wil thuis tegen Dordrecht een tweede zeperd zien te voorkomen. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

19.22 De spandoeken hangen al.

19.20 Jordan Larsson staat voor het eerst na elf wedstrijden weer eens in de basis, mede door de blessures van Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi.

19.17 Het veld ligt er ondanks het slechte weer en de vrouweninterland van dinsdag redelijk bij.

19.14 NEC is thuis nog ongeslagen dit seizoen. Slecht één keer werden punten verloren in De Goffert, thuis tegen Emmen (1-1).

19.09 De kleedkamer van NEC is nog hermetisch afgesloten.

19.04 De stadionspeaker/presentator persconferentie is vol vertrouwen.

19.00 Dit is dan de opstelling van vanavond tegen Dordrecht:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadoiglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.

18.57 De laatste confrontatie met Dordrecht is al jaren geleden en een wedstrijd die iedereen bij NEC liever wil vergeten. In de beker werd in 2010 met 4-3 verloren.

18.55 NEC mist zes spelers: Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi (foto).