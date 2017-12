Lekkende container op rotonde Barneveld

BARNEVELD - Op de rotonde van de Wencopperweg met de Hanzeweg is vrijdagavond een lekkende IBC-container gevonden. Dat is een grote container waarin vloeistoffen worden vervoerd.

De brandweer heeft de rotonde afgezet om metingen te verrichten. Brandweerlieden hebben speciale pakken aan.

Wat er precies in het vat zit, is niet bekend. Het is ook niet bekend hoe het op de rotonde is beland. Mogelijk is het uit een vrachtwagen gevallen.