Enzo: een levende boom van 16 die aan gewichtheffen doet

Hij had nu in de Verenigde Staten kunnen zijn om mee te doen aan het WK gewichtheffen, maar Enzo besloot thuis te blijven. Hij zegt: 'In Anaheim is nu het WK voor senioren en daar had ik aan mee mogen doen, maar ik vind mezelf niet goed genoeg. Ik ben eerstejaars junior.'

Wat hij maar wil zeggen: zijn tijd komt nog. Wel zat hij afgelopen nacht uren voor de tv, te kijken naar de toekomstige tegenstanders. 'Ik ben tot 7.00 uur opgebleven', zei hij in de De Week van Gelderland van Omroep Gelderland.

Waarom hij aan gewichtheffen doet? 'Het is een heel leuk spelletje.'

Kijk hier naar het gesprek met Enzo: (de tekst loopt door onder de video)

Trekken en stoten

Gewichtheffen kent twee onderdelen. De halter met gewichten in een keer gestrekt boven je hoofd stoten, het stoten zoals dat inderdaad heet. En je hebt het trekken, dan moet die loodzware massa via de borst gestrekt boven je hoofd.

Enzo is een boom van een jongen. 'Wat ik eet? Gewoon wat de pot schaft.'

Zijn trainer Pierre Verkroost noemt Enzo een toptalent. 'Als ik kijk naar zijn resultaten van de laatste twee jaar, dan is hij dat zeker. Het gaat om het proces bij hem. Ik moet hem afremmen soms. We trainen elke dag, soms twee keer per dag.' En school dan? 'Ik volg een speciaal programma dat aan de sport is aangepast', zegt de tiener.

Nu nog een dwerg, straks misschien een reus

Nederland is een dwerg in de gewichthefsport. Maar Enzo Kuworge zou zich wel eens onder de toppers en die komen voornamelijk uit Oost-Europa kunnen nestelen. Zijn trainer: 'We vinden de aandacht voor hem fijn, hij verdient het ook. Hij moet zich nu al meten met Polen, Russen, Bulgaren, hij groeit met hen mee.'

Als hij zich kwalificeert voor Tokio is de Nijmegenaar 19. 'Een gouden medaille op de Spelen? Daar kan ik niets over zeggen. Maar ik ga er heel hard voor trainen en kijken wat er op mijn pad komt.'