Personeel H&M in Apeldoorn voelt zich afgedankt

APELDOORN - Medewerkers van de vestiging in Apeldoorn van kledinggigant Hennes & Mauritz (H&M) zijn in verzet gekomen tegen hun werkgever. In een aangetekende brief zeggen ze niet te solliciteren op hun eigen functie. Volgend jaar juni sluit het filiaal, terwijl diezelfde maand een nieuwe winkel van het Zweedse kledingmerk in Apeldoorn opengaat.

FNV Handel die het opneemt voor het personeel, beschuldigt H&M ervan 'zogenaamde dure' werknemers te vervangen door goede en jongere krachten.

De werknemers stellen dat H&M de voorbije jaren heeft beknibbeld op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals op een fietsplan, toeslagen of extra personeelskortingen. Het concern spreekt dit tegen en zegt zich te moeten houden aan de regels van de belastingdienst.

'Wij maken geen onderscheid'

'We maken geen onderscheid tussen geslacht, leeftijd, cultuur of godsdienst, leeftijd is hierbij totaal ondergeschikt', reageert woordvoerder Laura Muscas van H&M. 'Voor de collega's die een vast dienstverband hebben, bestaat er geen enkele reden om ervan uit te gaan dat dit verbroken wordt.'

Volgens Jethro Warbroek van FNV Handel daarentegen wil H&M op een verkapte manier reorganiseren. 'De vestiging op Oranjerie 214 wordt gesloten, terwijl er volgend jaar ook een nieuwe vestiging wordt geopend in Apeldoorn. De medewerkers worden gedwongen om opnieuw te solliciteren op hun eigen functie.'

Geen zin in 'stoelendans'

Het personeel weigert volgens hem mee te doen aan deze 'stoelendans'. Warbroek: 'Vooral omdat ze geen enkele garantie hebben dat ze de baan ook daadwerkelijk krijgen.'

De medewerkers zijn ook teleurgesteld in H&M. 'We zijn trots op ons bedrijf en werk', vertelt een verkoopmedewerkster. 'Wij kijken al maanden uit naar de nieuwe vestiging en willen hier gezamenlijk gaan werken. Met behoud van onze functies, uren en salaris.'

Muscas laat via het hoofdkantoor weten dat 'H&M een democratisch bedrijf is, wat wil zeggen dat we iedereen binnen H&M de kans willen geven om op de beschikbare functies in de nieuwe winkel te reageren. Dit is ook het meest eerlijk en de meest transparante manier van werken. Iedereen die deze wens heeft, collega's uit Apeldoorn maar ook uit andere filialen, kan dit bij de store manager aangeven.'

'Geen contact met H&M'

Voordat de medewerkers de bond inschakelden, hebben ze geprobeerd om in contact te komen met H&M. Zeggen ze. Maar dat is niet gelukt, meldt FNV Handel. 'Wij voelen ons aan de kant gezet en afgedankt door onze werkgever', laat een medewerkster weten.

Het hoofdkantoor ontkent onbereikbaar te zijn geweest. Woordvoerder Muscas: 'Dit is pertinent niet waar. De collega's uit de winkel zijn uitgebreid persoonlijk geïnformeerd. Na de informatieavond is er in de winkel ondersteuning geweest om de eerste vragen te beantwoorden en iedereen die een persoonlijk gesprek heeft aangevraagd, heeft dat gekregen.'

Ultimatum

Volgens de FNV moeten de medewerkers, in het Apeldoornse filiaal gaat het om 25 personeelsleden, uiterlijk maandag 4 december hun sollicitatie inleveren. Daar passen ze voor. Sterker, ze stellen de directie voor een ultimatum. Die heeft tot dinsdag 12.00 uur de tijd om te reageren op de aangetekende brief.