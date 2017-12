Christelijke seksshop blijkt gouden greep

ARNHEM - Els Gouman uit Driel begon vijf jaar geleden een erotische webshop speciaal voor christenen. En met succes. De site groeit nog steeds. In het programma 'De Week van Gelderland' vertelt ze erover en laat ze de nieuwste trend zien: een womanizer. Een soort vibrator die niet trilt maar zuigt.

Het verschil met een andere online seksshop is dat er geen porno en geen naaktbeelden op staan. Gouman startte de site Intimitijd omdat ze er zelf behoefte aan had. Ze had moeite met seks na de bevalling van haar eerste kind.

Seksleven verbeteren

Op de site kan je niet alleen spullen bestellen, Gouman blogt ook en ze geeft adviezen. Het doel is het seksleven van stellen te verbeteren. Het is voor christelijke stellen bedoeld omdat ze merkt dat in haar eigen omgeving er behoefte aan is. 'Ik hoor te vaak dat vrouwen geen plezier beleven aan seks. Maar niet-christenen zijn natuurlijk ook welkom'.

Of het mag van God? 'In de Bijbel staat nergens dat seksspeeltjes verboden zijn.'

Kijk hier het gesprek terug, met aandacht voor de nieuwste trends in de wereld van seksspeeltjes: