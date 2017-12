Deel dit artikel:











Xan de Waard in race voor titel talent van het jaar Foto: ANP

RENKUM - Hockeyster Xan de Waard uit Renkum is in de race voor de titel talent van het jaar 2017. Ze is genomineerd door de internationale hockeyfederatie FIH.

De 22-jarige De Waard speelt sinds de zomer van 2015 voor SCHC in Bilthoven. Ze is een vaste waarde in het Nederlands team. Vorig jaar bereikte ze met Oranje de finale op de Zomerspelen in Rio de Janeiro. In de categorie rising star of 2017 zijn nog twee Nederlandse speelsters genomineerd: Laura Nunnink en Frederique Matla. De andere kanshebbers zijn Maria Jose Granatto uit Argentinië en Nike Lorenz uit Duitsland. Hier kan worden gestemd Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl