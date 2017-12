Auto-inbraken in Ermelo en Nijkerk

NUNSPEET - Momenteel is er een dadergroep uit de omgeving van Utrecht zeer actief met het plegen van auto-inbraken.

Hiervoor waarschuwt de politie op Twitter.

Deze inbraken worden vooral gepleegd op parkeerplaatsen van hotels en restaurants. Dit was donderdag ook het geval. Toen werden auto-inbraken gemeld bij een restaurant aan Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg in Ermelo en bij een hotel aan de Berencamperweg in Nijkerk.

'Haal uw tassen en waardevolle zaken uit uw auto. Kleine handeling, groot gemak', zegt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.