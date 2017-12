Rashica terug bij Vitesse voor wedstrijd tegen Feyenoord

ARNHEM - Vitesse gaat zich zaterdag meten met Feyenoord in een volle Kuip. Beide ploegen hebben het de laatste weken lastig. 'We moeten allebei winnen.'

Een meevaller voor Vitesse is dat sterspeler Milot Rashica snel is hersteld van een liesblessure. De vleugelspits kwam zondag tegen ADO Den Haag niet in actie. Woensdag tijdens de tactische training op Papendal was de Kosovaar weer present. Volgens trainer Henk Fraser is het nog niet zeker of Rashica speelt, maar daar lijkt het wel op.

'We spelen nog veel belangrijke wedstrijden tot de winterstop waarin we punten moeten pakken om aan te haken. Hij kan in elk geval mee, alleen wil ik het nog even bekijken', zegt Fraser.

Als Vitesse Rashica uit voorzorg aan de kant houdt, speelt Mitchell van Bergen als rechtsbuiten. Verder lijkt Fraser vast te houden aan het elftal dat ADO met 2-0 klopte. Dat ging lange tijd met fantasieloos voetbal in een laag tempo, maar in het laatste kwart was Vitesse toch in staat nog flink gas te geven. Arnold Kruiswijk traint weer volop mee met de ploeg, maar een rentree in de selectie is nog veel te vroeg voor de Groninger.

Subtoppers

Net als Feyenoord heeft de Arnhemse club 22 punten verzameld waarmee beide ploegen in de subtop van de eredivisie staan. Vitesse en Feyenoord stonden aan het begin van dit seizoen ook al tegenover elkaar in de strijd om de Super Cup. Feyenoord won pas na strafschoppen. De wedstrijd zaterdag in de Kuip in Rotterdam begint om 20.45 uur.