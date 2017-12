Deel dit artikel:











72-jarige vrouw beroofd op straat, politie zoekt getuigen

NIJMEGEN - Donderdagavond is een straatroof gepleegd op de Marga Klompélaan in Nijmegen, waarvan een 72-jarige vrouw het slachtoffer was. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw stapte uit bij de bushalte aan de Weg door Jonkerbos en liep vervolgens over de Marga Klompélaan, waar zij een onbekende man zag lopen aan de andere kant van de straat. Even later rende hij de straat over, bedreigde het slachtoffer met een mes en trok haar grote zwarte canvastas uit haar handen. Dit ging zo hard dat zij viel. De man ging ervandoor met haar tas en vluchtte in de richting van de Hatertseweg. Aan het einde van de weg sloeg hij linksaf. De straatroof zou zijn gepleegd door een man van ongeveer twintig jaar oud met een donkere huidskleur. Hij was ongeveer 1,60 meter lang en had een dun postuur. Hij droeg een donkere broek, grijze hoodie en gymschoenen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl