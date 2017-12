NunspeetEnergie begint met eerste project

NUNSPEET - NunspeetEnergie, de energiecoöperatie van en voor inwoners van de gemeente Nunspeet, begint 16 december met de verkoop van zonneparticipaties.

Dit zonne-energieproject wordt gerealiseerd op het dak van Veldhuizen Energie aan de Pascalweg in Nunspeet. De samenwerking is tot stand gekomen doordat Herwin van Veldhuizen en Johan Koster zelf zonnepanelen wilden plaatsen. Voor de bedrijfsvoering heeft het bedrijf er zelf maar 50 nodig.

'Ik wil graag dat die lege ruimte op mijn bedrijfsdak ten goede komt aan de inwoners van de gemeente.' Omdat Veldhuizen en Koster NunspeetEnergie al kenden, was de samenwerking snel vormgegeven.

Zelf geen geschikt dak

Het investeren in zonnedakparticipaties is geschikt voor mensen die wel zelf willen investeren in zonnepanelen, maar die daar geen geschikt dak voor hebben. Bijvoorbeeld doordat er veel schaduw op het dak valt.

Iedereen die binnen de postcode van de gemeente Nunspeet woont, kan participaties kopen. De investering wordt terugverdiend doordat de eigenaar van de participaties vijftien jaar lang gegarandeerd de energiebelasting op zijn eigen verbruikte elektriciteit terugkrijgt.

Zie ook:

Website NunspeetEnergie