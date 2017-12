Gelders Kamerlid: hogere straffen voor appen in het verkeer

Hans van Maanen is sceptisch. Hij werd op zijn motor geschept door een automobilist die met zijn telefoon bezig was en is bestuurslid van de Vereniging Verkeersslachtoffers. 'Als het zou helpen... Maar dat doet het niet', zegt hij in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland.

'Want waardoor ontstaan aanrijdingen, omdat men denkt: dat gebeurt mij niet', zegt Van Maanen. 'En dan zit je ook nog eens met het probleem: bewijs het maar eens. Bij drank is het makkelijk, dan moet je blazen. Maar toon maar eens aan dat iemand net op het moment van de aanrijding aan het appen was.'

Dijkstra zegt dat dit de eerste stap is. 'Ik ben nog lang niet klaar. Er komt ook een campagne dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren en gevolgen.'

Roekeloos rijden

Mensen die nu appen achter het stuur kunnen een taakstraf krijgen. Dijkstra en meerderheid van de Kamer willen dat het net zo kan worden bestraft als rijden onder invloed van alcohol of drugs. In de wet wordt dan vastgelegd dat het om roekeloos rijgedrag gaat. Er kan dan bepaald worden dat een chauffeur zijn rijbewijs moet inleveren.

Handsfree bellen ook gevaarlijk

Wilma Slinger is projectleider verkeersveiligheid bij kennisplatform CROW uit Ede. Zij vindt dat de norm echt moet veranderen onder verkeersdeelnemers. 'Handsfree bellen is ook gevaarlijk. Eigenlijk moet je tijdens het autorijden niks anders doen dan deelnemer zijn in het verkeer.'

Dijkstra vindt die maatregelen te ver gaan. 'Handsfree bellen kan prima, maar smileys versturen onderweg kan dodelijke gevolgen hebben.' Dinsdag zal een meerderheid van de Tweede Kamer instemmen met het voorstel van Dijkstra.