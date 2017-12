Deel dit artikel:











Kat moet oog missen na mogelijke mishandeling Foto: Politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk

HOEVELAKEN - Op de Lagebrinkerweg in Hoevelaken is donderdag een zwaargewonde kat aangetroffen. Uit onderzoek van een deskundige blijkt dat het dier mogelijk is mishandeld, zegt de politie.

De kat was er zo slecht aan dat ze aan haar oog geopereerd moest worden en dat nu moet missen. 'Of ze haar andere oog kan behouden, is nog de vraag.' De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze meer informatie hebben. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl