Volleybalvereniging Orion flink op de schop

DOETINCHEM - De organisatiestructuur van volleybalvereniging Seesing Personeel Orion gaat flink op de schop. De vereniging ziet kansen om terug te keren naar de oude glorietijden, maar om dat te realiseren moet veel veranderen.

'We kunnen er met z'n allen een fantastische club van maken, zoals wij van oudsher bekend staan in de regio', aldus interim-voorzitter Rudi de Munck. Hij is donderdagavond tijdens een ledenvergadering aangesteld als de voorlopige vervanger van de opgestapte Jeroen van Ree. Orion wil groeien van 400 naar 600 leden, maar om dat te realiseren moet de organisatie rigoureus veranderen.

Bestuur geeft richting

'Een van de zaken die van de grond moeten komen, is de volle medewerking van de leden zelf', vindt de vereniging. 'Leden en verzorgers moeten de vereniging gaan dragen. Het bestuur moet geen uitvoerder zijn, maar de richting aangeven.'

De komende periode wordt vanuit een viertal doelgroepen gepoogd de nieuwe organisatiestructuur vorm te geven. De vereniging wordt opgedeeld in topvolleybal, jeugdvolleybal, seniorenvolleybal en beachvolleybal. Daarnaast wordt gezocht naar een volledig nieuw bestuur voor Orion. In de maand januari houdt de vereniging een informatieavond om leden bij te praten over de vordering richting een nieuwe structuur.

Twee keer trainen

Naast de organisatorische stappen, moet er ook binnen de teams het nodige veranderen. 'Tweemaal trainen in de week moet standaard worden voor alle teams', aldus de vereniging. 'En natuurlijk moeten ook de talenten eruit worden gepikt en de doorstroming naar hogere teams voldoende plaatsvinden. Ook de communicatie binnen de vereniging zal sterk moeten worden verbeterd.'