Vergeet Mij Niet - Hoe is het nu met...

ARNHEM - Hoe is het nu met... Jim, Adrie, Nelly en Lukas die leven met dementie? Als het geheugen je in de steek laat, worden de dagelijkse dingen en handelingen ineens verwarrend en ongrijpbaar. Soms zelfs onuitvoerbaar. Dat is wat dementie doet. Veel mensen krijgen met deze geheugenstoornis te maken.

Omroep Gelderland maakte daarom in 2014 de zesdelige serie Vergeet Mij Niet over het leven van Jim Noz, Adrie Los, Nelly Rangé en Lukas Hulzentop. Alle vier lijden zij aan een vorm van dementie. Het is nu meer dan 3 jaar geleden dat zij gefilmd werden. Voor wie aan dementie lijdt, kan dat een wereld van verschil betekenen.

Je vergiftigt mij

'Je vergiftigt mij.' Dat is wat Jim (78) uit Wageningen tegen zijn vrouw Maudy zegt als zij hem zijn dagelijkse medicijnen geeft. Het doet Maudy zichtbaar veel pijn dat hij haar niet vertrouwt in haar goede bedoelingen. Jim lijdt aan twee ziektes: Lewy-Body dementie en Parkinson. Zijn vrouw Maudy wil hem zolang mogelijk thuis blijven verzorgen, maar houdt het nog nauwelijks vol.

Henk Los (84) uit Harskamp bezoekt zijn vrouw Adrie (89) iedere dag. Zij woont in een verzorgingshuis omdat ze aan Alzheimer lijdt. Thuis wonen kon echt niet langer. Nu, 3 jaar later, heeft haar man Henk ook Alzheimer en woont nu in hetzelfde verzorgingshuis als zijn vrouw. Wat ze delen is hun rotsvaste geloof in God.

'Ik moet naar huis, papa is alleen en vraagt zich af waar ik blijf.' Deze gedachte blijft rondspoken in het hoofd van de Arnhemse Nelly (88), die ervan overtuigd is dat er thuis iemand op haar wacht. In plaats van te genieten van een uitje, wil Nelly maar één ding: naar huis en koken voor haar man en kinderen. Haar echtgenoot overleed 15 jaar geleden.

Lukas uit Nijmegen is een jonge energieke man van 66 jaar met frontotemporale dementie. De ooit zo bekwame dakdekker komt de dagen door met zijn hobby mozaïeken. Zijn vrouw is niet langer meer met hem getrouwd. Hij zoekt nu zijn spanning achterop de trike.

Het vervolg

Dinsdag 2 januari en woensdag 3 januari 2018 komt Omroep Gelderland met de vervolgserie ‘Vergeet Mij Niet - Hoe is het nu met...’ Filmmaker Yvonne Sander ontmoet opnieuw de hoofdpersonen uit Vergeet Mij Niet en toont de kijker de snelle aftakeling van een mens met dementie. In dit tweeluik wordt duidelijk dat in drie jaar tijd vrijwel niets meer is zoals het was. De wereld keert zich naar binnen en hun naasten hebben slechts toe te kijken.

Uitzending:

Dinsdag 2 januari 2018, deel 1, 17.15 uur (ieder uur herhaald)

Woensdag 3 januari 2018, deel 2, 17.15 uur (ieder uur herhaald)