East Side Comedy Night East Side Comedy Night

ARNHEM - De East side Comedy Night is dé verzamelplaats voor de comedians van hét moment in het Nijmegen. De steevast uitverkochte East Side Comedy Night heeft een verrassende line up van verschillende comedians en een hilarische host die je lachspieren trainen.

De gevestigde artiest maar ook aanstormend talent test hier zijn vondsten uit op het publiek. Droog of sappig, intelligent of plat; alle soorten humor komen voorbij bij deze urban comedy night. Dit jaar met: Murth Mossel

Ruud Smulders

Yahia Yousfi

Bram van der Velde Uitzending:

Zondag 31 december 17.15 uur (ieder uur herhaald t/m 1 januari 6.00 uur)