OOSTERBEEK - Een man is vrijdag aan het begin van de middag in Oosterbeek gewond geraakt doordat hij van een ladder viel.

De man was bezig bij zijn woning aan de Beatrixweg. Rond 12.50 uur viel hij van de ladder.

Omstanders konden eerste hulp verlenen. Daarna is de man met spoed per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe de man van de ladder af kon vallen en hoe erg de verwondingen zijn, is niet duidelijk.