Nijmeegs mannenkoor met Amira

ARNHEM - Op 16 december 2017 trad Amira Willighagen voorlopig voor het laatst in Nederland en in Europa op. Het concert was volledig uitverkocht, maar u kunt het op eerste kerstdag zien bij Omroep Gelderland.

Want het gezin Willighagen emigreert na december 2017 naar Zuid – Afrika en Amira (13 jaar, sopraan en winnares Holland’s Got Talent) gaat mee. U ziet een registratie van het concert dat de jonge, begaafde sopraan gaf met de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor in de Stevenskerk in Nijmegen.

Amira zingt tijdens dit kerstconcert onder andere de volgende solo’s: Pie Jesu, Halleluja, Jerusalem, Holy night, Onze Vader. Met het Nijmeegs mannenkoor zingt zij: Panis Angelicus, See amid the winter’s snow, Lullay my liking. Het mannenkoor zingt een aantal oude en nieuwe internationale kerstliederen.

Uitzending:

Maandag 25 december 2017, eerste kerstdag

Volledig concert, vanaf 12.00 uur

Compilatie (30 minuten) om 17.15 uur (ieder uur herhaald)