ARNHEM - Registratie van het concert ‘Legendarisch nieuwjaar met Lakatos’ op zaterdag 6 januari 2018 in Musis Sacrum, Arnhem.Het Gelders Orkest met zigeunerviolist, jazzimprovisator en klassiek virtuoos Roby Lakatos (foto). Dirigent: Dirk Brossé.

Programma o.a.:

Liszt - Hongaarse Rapsodie no.2

Piazzolla / Darius Blasband - Chiquilin de Bachin (voor viool solo en orkest)

Rimski-Korsakov - The flight of the bumblebee - Orchestration: I. Kamalov (voor cimbalon en strijkorkest)

Bartók - Roemeense Volksdansen BB76 (Román népi táncok)

Uitzending:

Zondag 7 januari 2018

12.00-16.35 uur: volledig concert

17.15 uur: compilatie (ieder uur herhaald)