Colombiaanse justitie ondervraagt Bolt en Follender

RENKUM - De journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn de afgelopen twee dagen ondervraagd door vijf afgevaardigden van de Colombiaanse justitie.

Spoorloos-presentator Bolt en cameraman Follender werden in juni dit jaar ontvoerd door de guerrillabeweging ELN in het noordoosten van Colombia. Na een week werden zij vrijgelaten. Hoewel de Nederlanders geen aangifte hebben gedaan, maakt de politie in Colombia wel een zaak van de ontvoering.

Bolt werd geboren in Renkum. Hij werkt sinds 1991 voor Spoorloos. Follender begon zijn carrière bij dagblad De Gelderlander. Hij woonde in Arnhem.

Zie ook: