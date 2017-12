Duizendpoot Amira (13) verhuist naar Zuid-Afrika én geeft kerstconcert

NIJMEGEN - Het is bijna vier jaar geleden dat Amira Willighagen het tv-programma Holland's Got Talent won. De 13-jarige Nijmeegse operaster heeft in die tijd twee populaire cd's uitgebracht (met een derde op komst), de Zevenheuvelenloop twee keer gewonnen en een stichting voor kinderen opgericht.

Alsof dat niet genoeg is, geeft ze 16 december een kerstconcert in de Stevenskerk in Nijmegen én verhuist ze binnenkort met haar familie naar Zuid-Afrika. 'Het is wel anders sinds ik het programma won. Voor die tijd was ik gewoon een meisje op school, nu word ik overal herkend', vertelt Amira in het radioprogramma Zin in Zondag van Omroep Gelderland.

De ster van Amira rees snel na haar auditie bij Holland's Got Talent. Haar versie van de aria O mio babbino caro uit de Italiaanse opera Gianni Schicchi is op YouTube door 20 miljoen mensen bekeken. De finale won zij met haar uitvoering van Nessun dorma uit de opera Turandot.

'Niet verwacht'

'Ik had dat totaal niet verwacht. Ik was al blij dat ik de eerste ronde doorkwam. Toen ze mijn naam noemden, was ik echt verrast. Het voelde niet echt. Ik kreeg ook een cheque om naar Las Vegas te gaan met mijn vader, moeder en broer. Dat was een mooie ervaring: we aten donuts en suikerspinnen als ontbijt', blikt ze terug.

Inmiddels treedt Amira over de hele wereld op. In 2016 zong ze tijdens de Classics Is Groot en Afrikaans Is Groot-concerten in Pretoria. Deze concerten worden in 2016 en 2017 uitgebracht op cd en dvd.

Speeltuinen voor kinderen

Een deel van de opbrengsten besteedt de 13-jarige Nijmeegse aan de bouw van speeltuinen voor arme kinderen. 'Ik wilde iets goeds doen met het geld dat ik verdien. Dat heb ik niet allemaal nodig als kind. Daarom heb ik de stichting Gelukskinders opgericht. Ook omdat ik wist hoe het was om als kind te spelen. Dat gevoel wilde ik andere kinderen ook geven.'

