Eva (18) steekt met zeilboot de oceaan over

GAANDEREN - De 18-jarige Eva Willemsen uit Gaanderen gaat vanaf maandag een zesweekse zeilreis maken van Tenerife naar Sint-Maarten. De Achterhoekse verlaat daarmee de schoolbanken zodat zij de bètavakken in de praktijk kan brengen op de boot.

'Ik ga met dertig anderen van Tenerife naar Sint-Maarten met een zeilboot', vertelt Eva Willemsen. 'Ik wil gewoon wat meer van de wereld zien en dat is een punt waarom ik dit wil doen.' De Gaanderense neemt al haar schoolwerk mee op de boot. Dit houdt in dat ze alle proefwerken ook op de boot maakt en die worden vanaf afstand gecontroleerd door de docenten van het Almende Isala College. Naast theorie worden ook lessen als natuurkunde en scheikunde in de praktijk gebracht. 'Bijvoorbeeld hoe de krachten op de boot werken en waarom de zee aan de ene kant van de wereld blauwer is dan aan de andere kant.'

Willemsen is de enige Achterhoekse die meegaat tijdens de komende zeilreis. 'De meeste kinderen uit de groep die meegaan komen uit het westen en bovenuit het land, de zeilertjes zeg maar', vertelt moeder Chantal Tersteeg. 'Deze reis past ook bij Eva, want het is een hele ondernemende dame die meer wil dan thuis zitten.'

Naast de studie is er ook genoeg tijd om plezier te hebben en krijgen de scholieren ook zeilles. 'Ik weet nog net wat stuurboord of bakboord is, maar ik kan eigenlijk helemaal niet zeilen!'

Zie ook:

Wekenlang geen wifi; scholieren onderzoeken plastic soep in de oceaan