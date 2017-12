Metoo tijdens rijlessen: 'Hij raakte me aan vanaf het begin'

ARNHEM - Een verklaring omtrent gedrag (vog) voor rij-instructeurs moet een einde maken aan het slechte imago van rijscholen. Onlangs ging de ministerraad akkoord met een voorstel van de nieuwe minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een vog te verplichten. Omroep Gelderland sprak met twee jonge vrouwen over handtastelijkheden en seksueel getinte voorstellen door hun instructeurs. Een beklaagde rijschoolhouder bijt van zich af.

Ze was 17 toen ze haar eerste les had. 'Mijn instructeur werd handtastelijk en maakte rare, seksuele opmerkingen', begint de jonge vrouw haar verhaal. 'Hij liet me ook altijd dezelfde route rijden en soms vroeg hij of ik hem een kusje op de wang wilde geven. Ook raakte hij mij aan, dat deed hij in het begin al.'

'Hij was een jeugdvriend van mijn oom'

Dat laatste was voor de jonge vrouw niet zo vreemd. 'Ik kende hem, hij was een jeugdvriend van mijn oom. Hij legde zijn hand op mijn bovenbeen. Op een gegeven moment begon hij persoonlijke vragen te stellen. Hij wilde weten wat ik met mijn vriend deed.'

Dat was het moment dat ze zich steeds minder prettig in de auto van de instructeur voelde. Ze zegt: 'Niet iedereen weet dit en mijn ouders heb ik niet alles verteld. Mijn vriend wel.'

Jaren durfde ze geen lessen te nemen. Sinds kort heeft ze les van een instructeur uit Westervoort. Een vrouw.

Een tweede vrouw, die inmiddels is geslaagd voor haar roze pasje, heeft soortgelijke ervaringen met haar (overigens een andere) instructeur. Maar zij wist haar negatieve gevoelens lange tijd te negeren. 'Ik ben opgeleid bij een dansschool en ben dus niet zo bang voor lichamelijk contact. Daarom viel me zijn gedrag in eerste instantie niet op. Hij vertelde op een gegeven moment dat hij rondreed met een dolk. Dan kon hij vervelende mensen neersteken, zei hij. Toen heb ik, geloof ik, nog één les van hem gehad en toen ben ik er mee gekapt.'

'Ik moest gas geven als een 'hoofddoek' overstak'

Ze gaat verder: 'Soms zei hij bij oversteekplaatsen dat ik niet moest stoppen maar gas bij moest geven omdat een 'hoofddoek' wilde oversteken. Dat soort grappen maakte hij. Ook hield hij pauzes waarbij ik gratis AA-drankjes aangeboden kreeg.'

'Ik heb mijn buurjongen destijds voor rijlessen in natura laten betalen. Hij heeft mijn tuin gedaan.' Rijschoolhoudster Krista DeWitt

Verhalen van gratis rijlessen in ruil voor seks zijn bijna zo oud als de weg naar Rome. Er bestaat zelfs een website die rijscholen in contact brengt met klanten die de lessen in natura willen betalen, bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben maar wel een rijbewijs nodig hebben. Op schriftelijke vragen van Omroep Gelderland heeft de websitebeheerder niet gereageerd.

Betalen in natura is niet verboden, zegt de Westervoortse rijschoolhoudster Krista DeWitt. Ze kreeg beide vrouwen in de auto na hun eerdere, nare ervaringen.

Rijschoolhoudster: Ik schaam me dood voor collega's

Er is een hele metoo-beerput in de rijschoolbranche, zegt DeWitt. 'Ik schaam me soms dood voor collega’s. Gelukkig zijn de meesten oké. Maar veel ouders hebben geen idee bij wie ze hun jonge meiden in de auto zetten.' Ze is blij dat er een vog voor rijscholen komt.

Ze vervolgt: 'Ik heb meerdere jonge meiden en vrouwen lesgegeven die over seksueel getinte ervaringen vertelden. Een meisje dat zich recent bij mij meldde heeft 5 jaar geleden zo’n nare ervaring gehad met haar mannelijke instructeur dat ze letterlijk stond te trillen over haar hele lichaam toen ze bij mij in de auto stapte.

En iemand vroeg of haar te korte rok me niet opwond. Ik kan niet tegelijk aan seks denken en lesgeven, zei ik. Rijschoolhouder

De rijschoolhouder die de danseres les gaf ging een jaar geleden failliet. De man reageert vanuit Portugal via Whatsapp op haar verhaal. De man bevestigt destijds als instructeur gratis drankjes aan te hebben geboden. 'Ik kreeg ze zelf ook voor niets, want ik deed dit op een plek waar de eigenaar een oud-leerling van me is', laat hij weten.

Hij kaatst de bal terug als hem gevraagd wordt of hij seksueel getinte opmerkingen maakte tegen zijn leerlingen. 'Als mijn dashboard kan praten, zal u verbijsterd zijn wat ik van de leerlingen zelf seksueel aangeboden kreeg. Het gras is twee kontjes hoog. Heb jij een plaid in de kofferbak? Jij dacht zeker dat ik slechts voor rijlessen bij je ben. Ben ik soms zo lelijk?? En iemand vroeg of haar te korte rok me niet opwond. Ik kan niet tegelijk aan seks denken en lesgeven, zei ik. Dit vertelde ik altijd aan mijn partner. Ik kan me dit niet veroorloven aangezien de verhouding leerling/leraar in het geding komt.'

Over het voorbeeld met de hoofddoek zegt hij: 'Dat heb ik NOOIT gezegd. Ik heb menig moslim in mijn auto gehad voor rijles.'

Het bezit van een dolk ontkent hij niet. 'Ik heb een poosje in Duitsland gewerkt. 's Nachts erheen en vaak middernacht thuis. De marechaussee heeft die in beslag genomen en weer teruggegeven.'

De ex-rijschoolhouder zegt geschokt te zijn: 'Ik ben 30 jaar succesvol geweest.'

Branche heeft slecht imago

Een woordvoerder van de Bovag reageert gelaten op negatieve ervaringen van vrouwelijke klanten met rijscholen. 'We dachten aanvankelijk dat het broodjeaapverhalen waren, maar ze bestaan helaas', zegt Paul de Waal. 'De branche heeft een slecht imago en dat gaat ten koste van de goede rijscholen. Het is vreemd dat op het gebied van lesgeven op scholen en bij sportclubs al een verklaring omtrent gedrag verplicht was en bij rijscholen niet.'

De Bovag vertegenwoordigt honderden van de ruim 6000 rijscholen in ons land. De vereniging juicht de invoering van een verklaring omtrent gedrag in de rijschoolbranche toe. De Waal: 'Wij hebben enige tijd geleden een verplichting voor zo'n verklaring bij onze aangesloten leden afgedwongen. Niet iedereen had daar trek in. Het heeft ons leden gekost.'

