Drie jaar cel voor neersteken Wilco Viets

Wilco Viets (r) na de vrijspraak in de Puttense moordzaak

PUTTEN - Een 25-jarige Pool is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel voor het neersteken van Wilco Viets uit Putten. Een 19-jarige vrouw uit Polen kreeg zes maanden voor medeplichtigheid.

De man en de vrouw hadden op 9 juni 2017 in Putten samen 1 gram amfetamine gebruikt en enkele glazen wodka gedronken. Daardoor kregen ze volgens de rechtbank waangedachten. Ze meenden dat andere mensen hen wat wilden aandoen en sloegen op de vlucht.

De Pool stichtte brand in een woning, sloeg een ruit in en bekraste een autoruit. De twee zochten vervolgens hulp. Toen passeerde Viets en zijn 15-jarige dochter met de auto. Het slachtoffer wilde het Poolse stel wel naar het politiebureau brengen.

Ernstig letsel

In de auto kreeg de Pool het waanidee dat Viets, die eerder werd vrijgesproken in de Puttense moordzaak, in een complot zat. Hij stak hem toen krachtig en vaak met een mes, zodat hij ernstig letsel opliep. De Poolse probeerde de dochter van Viets weg te duwen, zodat zij haar vader niet te hulp kon schieten.

Lagere straffen

De straffen zijn lager dan de geëist: negen jaar voor de man en vier jaar voor de vrouw. Dit komt omdat de rechtbank vindt dat het gaat om poging doodslag en niet om een voltooide doodslag. Bovendien zijn beiden verminderd toerekeningsvatbaar en handelden ze vanuit een waanvoorstelling.

De 25-jarige Pool moet in totaal een kleine 27.000 euro schadevergoeding betalen aan Viets en zijn dochter. De dochter krijgt onder meer een vergoeding van 10.000 euro aan 'shockschade'.