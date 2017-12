Deel dit artikel:











Bestelbus ramt boom, bestuurder overleden Foto: Omroep Gelderland

RHENOY - Een 27-jarige man uit Rhenoy (gemeente Geldermalsen) is omgekomen door een ongeval met zijn bestelbus. Volgens de politie verloor hij donderdagavond in het Zuid-Hollandse Schoonrewoerd de macht over het stuur en reed tegen een boom.

Brandweerlieden en ambulancepersoneel haalden het slachtoffer uit de bus. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen

overleed. De politie onderzoekt hoe het ongeval op de Overboeicop precies heeft kunnen gebeuren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl