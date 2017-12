Deel dit artikel:











Pure pech of is er meer aan de hand? Opnieuw auto in de plomp Foto: Café De Kroeg

ARNHEM - De taxi die donderdagnacht in de Sint Jansbeek in Arnhem reed, blijkt niet de eerste auto te zijn die een plons in die beek maakt. Enkele uren eerder reed er ook al een auto in, blijkt uit foto's en een getuigenverslag. Opmerkelijk is dat er pas sinds woensdag weer water in de beek ligt.

'Ik zat donderdagnacht in café De Kroeg toen plotseling allemaal mensen naar binnen liepen. Ze riepen: 'Er is een auto in de beek gereden', vertelt getuige mevrouw Hillen. Het café ligt naast de beek. 'Ik hoorde vanochtend dat het niet veel later weer raak was. Dat verbaasde me niet. Het staat daar helemaal niet goed aangegeven. Het is een gat in de grond en valt niet op.' 'Auto gleed door' Vrijdagochtend meldde Bewonersgroep Arnhems Hart op Facebook dat een taxi in de Sint Jansbeek was terechtgekomen. Volgens de bewonersgroep remde de chauffeur op de Weerdjesstraat, maar gleed de auto door. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Facebook Bewonersgroep Arnhems Hart 'Op de hoek bij Nieuwstraat bleef hij hangen met de achterwielen', aldus het bericht. Twee sleepwagens hebben de auto uit de beek gehaald. De gemeente zegt dat de auto's de straat niet in hadden mogen rijden. Het is een eenrichtingsweg. Er zijn extra borden geplaatst om het verkeer daarop te wijzen. Bovengronds De Sint Jansbeek was sinds de 19e eeuw gedempt. Vorig jaar werd begonnen de beek boven de grond te krijgen. Sinds woensdag is de 800 meter lange en circa 55 centimeter Sint Jansbeek weer gevuld met water. 8 december wordt ze officieel geopend. Zie ook: Taxichauffeur belandt met auto in Sint Jansbeek Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl