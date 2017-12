VIDEO: hardlopen in een maatpak

'S-HEERENBERG - Hardloper Izaak de Bruijne doet zondag op een bijzondere manier mee aan de Montferland Run. De 59-jarige deelnemer is door modezaak Gilsing uit Didam in een speciaal maatpak gestoken, waardoor zijn lichaamstemperatuur tijdens de wegwedstrijd constant blijft.

'Op het kostuum hebben ze een speciale technologie toegepast', legt initiatiefnemer Frank Hageman uit. “Er zitten speciale moleculen in verwerkt, zodat de temperatuur constant 37,5 graden blijft. Dan kan men de beste prestatie leveren.'

Hageman kwam tijdens de Panorama Beurs in Berlijn tot het idee. Het kostuum is kreukvrij en ademt. 'Het pak zit me als gegoten', zegt De Bruijne, die de kleding zal dragen tijdens de Montferland Run. De hardloper ziet het als een uitdaging om de Montferlandse heuvels te beklimmen in een kostuum. 'Ik ben benieuwd hoe dat gaat.'

Ondanks dat het pak zorgt voor een constante temperatuur, denkt De Bruijne niet dat hij het loopevenement nu beter zal afleggen. 'Je bewegingsvrijheid wordt minder, waardoor je denk ik langzamer gaat lopen.'

De hardloper kwam vorig jaar als tweede over de finish bij de vijftien kilometer in zijn leeftijdscategorie. Het speciale pak zal voor het eerst in de Achterhoek te zien zijn bij een loopwedstrijd.

'De marathon van Amsterdam en Berlijn zijn erin gelopen, maar het is nu voor het eerst in onze regio', weet Hageman. De mode-ondernemer heeft De Bruijne geen doelstelling meegegeven voor de wegwedstrijd. 'Meedoen is belangrijker dan op het podium staan.'