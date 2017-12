Deel dit artikel:











Rapport: vliegveld Lelystad uitstellen en heroverwegen Foto: Wikimedia Commons

EDE - Stel vliegveld Lelystad Airport niet open, tenzij aan alle randvoorwaarden is voldaan. Dat staat in het rapport dat vrijdag is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport is op verzoek van de minister opgesteld door een bewonersdelegatie uit vijf provincies waaronder Gelderland. Volgens de delegatie is het politieke besluit genomen zonder dat duidelijk was welke gevolgen het zou hebben.

Schiphol wil uitbreiden naar Lelystad Airport en op 1 april 2019 wordt er vanaf de luchthaven meer gevlogen. Op de Veluwe verwacht men veel overlast te krijgen, omdat de vliegtuigen lang laag blijven vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen. 6700 reacties Iedereen kon via een internetconsultatie in oktober en november reageren op de laagvliegplannen. Er werden meer dan 6700 reacties gegeven. Op verzoek van Sharon Dijksma, de voorganger van minister Cora van Nieuwenhuizen werd door 12 inwoners uit vijf provincies die uitkomsten geanalyseerd. Drie daarvan komen uit Gelderland. Veel boosheid De minister die nu het dossier onder haar heeft, nam de uitkomsten in ontvangst op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De delegatie geeft advies over de aansluitroutes en de overheidscommunicatie. Over de onduidelijke communicatie is veel boosheid ontstaan. Naast de inwoners werden ook tientallen gemeenten en provincies compleet verrast door de aansluitroutes. In haar rapport concludeert de bewonersdelegatie onder meer: Dat de gevolgen niet duidelijk waren toen het politieke besluit voor vliegveld Lelystad werd genomen

Het Nederlandse luchtruim opnieuw moet worden heringedeeld

Dat er niet of nauwelijks mogelijkheden worden gezien om de voorgestelde aansluitroutes te verbeteren Uitbreiding vliegveld heroverwegen Het advies van de bewonersdelegatie is daarom de uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport uit te stellen en zelfs te heroverwegen. De minister heeft beloofd in haar afweging over de aansluitroutes het advies van de inwoners mee te nemen. Zie ook: Minister: overlast Lelystad maximaal beperken

D66: Eerst luchtruimen herindelen, dan nieuwe vluchten

Burgemeester Fred de Graaf: 'Leg een luchthaven aan in de Noordzee'

Honderden actievoerders toeteren tegen uitbreiding Lelystad Airport

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl