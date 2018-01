VVD kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

NUNSPEET - Donderdagavond 30 november is de VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 tijdens de algemene ledenvergadering definitief door de leden vastgesteld.

Het was al bekend dat de huidige fractieleden niet voor een nieuwe termijn zouden opteren en het was dus lange tijd spannend wie voor de VVD de komende jaren het gezicht zullen gaan bepalen.

Unaniem is Jeroen Snaterse tot lijsttrekker benoemd en op plaats twee Luc van Emst. Bewust heeft de VVD gekozen voor jong en ouder om een breed kiezerspubliek te kunnen aanspreken. Jeroen Snaterse draait al een aantal jaren op de achtergrond bij de VVD mee onder andere als secretaris van het VVD team Nunspeet en als steunfractielid. Ook Luc van Emst is al langer actief voor de VVD Nunspeet binnen het campagneteam en ook in de steunfractie.

Op plaats drie staat Bram ten Hove die met zijn eerder opgedane ervaring binnen de raad de top drie complementeert. De plaatsen vier en vijf worden opgevuld door Marlies Bootsma en Jan Quist. De complete lijst omvat 15 namen waarbij Koos Frijlink op plaats 15 als lijstduwer optreedt.

Tijdens dezelfde avond is ook het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Onder de noemer “Vertrouwen in de toekomst!” is het programma vanaf heden te lezen op de site van de VVD Nunspeet.