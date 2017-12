Deel dit artikel:











Plan voor Polenhotel in Putten De voorgenomen locatie voor het Polenhotel in Putten. Foto: Omroep Gelderland

PUTTEN - Buurtbewoners maken zich zorgen over plannen voor de bouw van een Polenhotel aan de Voorthuizerstraat in Putten. In het complex, pal tegenover slachterij 2 Sisters Storteboom, zou plek zijn voor 150 arbeidsmigranten.

Het terrein is nu nog een grasveld waar paarden grazen. 'Als de plannen doorgaan, komen hier twee gebouwen. Een van 6 meter hoog, en een van 9 meter. Dan zijn we ons uitzicht wel kwijt', zegt Ellis van Dam, die een handtekeningenactie is begonnen tegen de komst van het Polenhotel. De tekst gaat verder onder de reportage. Dronken mannen 'Ik zeg wel eens gekscherend: als ze akkoord gaan, zijn ze helemaal gek geworden', zegt Van Dam. Ze vreest voor overlast van de arbeidsmigranten. 'We hebben hier nu al vaak last van dronken mannen die van de Polencamping naar het dorp lopen.' Voor de bouw van het complex is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat het om een tijdelijke voorziening gaat. Het complex zal er maximaal 10 jaar staan. Tijdelijke woonvoorziening Volgens Van Dam hebben ondernemers van bedrijventerrein Hoge Eng ook al aangegeven dat ze tegen de bouw van het wooncomplex zijn. Ook is een raadsmeerderheid tegen de plannen. Maar omdat het om een tijdelijke woonvoorziening gaat, mag het college van B en W het plan voor het Polenpension doorzetten. Of dat gebeurt, wordt binnen enkele weken duidelijk. Het gemeentebestuur moet nog een beslissing nemen over het plan. Dat zal naar verwachting binnen enkele weken gebeuren. Zie ook: Plek tekort voor arbeidsmigranten in Gelderland Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl