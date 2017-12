'Een zwijn valt niet zomaar aan', houd je hond in de gaten

VELP - Hondenbezitters worden gewaarschuwd extra goed op hun dier te letten. Volgens Nicole Swenne van uitlaatservice Braaf moeten hondeneigenaren rekening houden met zwijnen: 'Een zwijn valt niet zomaar aan.'

Een hond is woensdag flink toegetakeld door het zwijn. 'Maar gaat daar ook weer bovenop komen', volgens Swennen. Ze was zelf niet bij het incident, maar loopt dagelijks twee à drie keer per dag op het Rozendaalse Veld bij Velp en komt de zwijn regelmatig tegen. En met dat zwijn moet rekening worden gehouden, zegt ze.

'Een zwijn valt niet zomaar aan. Als hij ligt te slapen en er komen honden op hem af, schrikt hij en is vluchten een natuurlijke reactie', vertelt ze. En als in zijn vluchtroute een hond staat, is de kans groot dat die geraakt wordt door het zwijn.

Extra waarschuwing

Eind oktober werd ook een hondje 'aangevallen' door een zwijn, waarna de gemeente Rheden een waarschuwingsbord heeft geplaatst voor dat gebied. Dit tweede incident is voor de gemeente een reden extra te waarschuwen.

'Het belangrijkste dat we als gemeente kunnen doen is wandelaars met honden waarschuwen. Het voorval van woensdag is aan een andere kant van het losloopgebied gebeurd. De waarschuwing geldt vanaf nu dus voor het hele losloopgebied. De bebording wordt hierop aangepast', aldus de gemeente. 'Daarnaast zullen onze faunabeheerders doen wat binnen de mogelijkheden past om herhaling te voorkomen.'

Swennen wil wandelaars en hondeneigenaren dus op het hart drukken dat ze niet bang hoeven te zijn voor de zwijnen, maar dat er met hen rekening moet worden gehouden. 'De zwijnen wonen er al jaren, dit zwijn dus ook. We lopen in hun leefgebied en moeten daar respect voor hebben.'