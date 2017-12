65-plussers gratis naar de kapper

ARNHEM - Kapsalon J'adore Hair & Beauty geeft deze maand gratis knipbeurten weg aan 65-plussers met een klein inkomen.

In de hele maand december geeft de kapsalon aan de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat in Arnhem vijf gratis knipbeurten per dag weg. 'Het is voor mensen die het niet breed hebben en toch mooi het nieuwe jaar in willen', legt een medewerkster uit.

De kapsalon vindt het belangrijk om samen te zijn en daarbij ook ouderen niet te vergeten, zodat ze niet eenzaam zijn. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch voor de gezelligheid langs wil komen, is ook van harte welkom.