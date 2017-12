De midwinterhoorns mogen weer van zolder

DOESBURG - De midwinterhoorns mogen weer naar buiten. Vanaf de eerste zondag van advent mag er weer op geblazen worden en dat betekent dat liefhebbers op nogal wat plekken in Gelderland kunnen genieten van de bijzondere klank van de houten toeter.

Het geluid is een klagende, weemoedige klank die wel vijf tot acht kilometer ver te horen is. Met Driekoningen, op 6 januari, wordt afgeblazen en worden de midwinterhoorns weer opgeborgen.

Van Veluwe tot Achterhoek

Zondag zijn er onder meer wandelingen met de midwinterhoorngroep Doesburg. Ook de midwinterhoornblazers van d’ Olde Roop uit Zelhem komen weer naar buiten bij kasteel De Kelder in Doetinchem om het blaasseizoen van advent 2017 in de Achterhoek te openen.

In Ermelo is een wandeling over de Ermelosche Heide vanaf de schaapskooi. Ook daar wordt onderweg op de midwinterhoorn geblazen.