Brand gesticht vlak voor opening museum: 'Het is een enorme klap'

ALMEN - Kapot zijn de medewerkers van Museum Staal ervan. In de nacht van donderdag op vrijdag werd brandbaar materiaal bij het nieuwe museum in Almen naar binnen gegooid. Hierdoor is de opening , komende zaterdag afgelast. De politie stelt een onderzoek in.

'Het is een enorme klap', zegt woordvoerder Ester van den Berg. 'We hebben de afgelopen tijd zo hard gewerkt om alles af te krijgen. De laatste dingen zijn de afgelopen week nog in het museum gezet. En dan gebeurt dit zo vlak voor de opening.'

Nog onbekenden vernielden donderdagnacht een ruit en gooiden het brandend materiaal naar binnen. Hierdoor ontstond enorme roetschade. Die schade is zo groot dat het museum niet voor morgen kan worden schoongemaakt.

Flinke schade

'Wanneer we wel open kunnen gaan, is niet bekend', vervolgt Van den Berg. 'We zijn nu nog alles aan het inventariseren. Er staat veel technische apparatuur in het museum. Die heeft sowieso flinke schade opgelopen door de roet.'

Omdat de medewerkers de afgelopen dagen alles aan het klaarzetten waren voor de grote opening, is het nog onduidelijk of de camera's al ophingen. 'Daar gaan we nu naar kijken.'

Dichter Staring

Museum Staal (een samenvoeging van Staring en Almen) is een initiatief van Pien Pon. Het museum is een eerbetoon aan de Achterhoekse dichter en landbouwdeskundige Antoni Christiaan Winand Staring, die in de 18e eeuw trouwde in Almen.

Omdat hij 250 jaar geleden werd geboren, waren er het hele jaar activiteiten. Zo was er onder andere een herdenking op 18 augustus (Staring overleed op die dag in 1840) en zou het museum zaterdag worden geopend.

